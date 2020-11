WDP breidt distributiecentrum in North Sea Port uit

WOLVERTEM (ANP) - WDP breidt het logistieke park WDPort of Ghent bij de haven van het Belgische Gent uit met een distributiecentrum van ongeveer 150.000 vierkante meter. Het project komt tot stand met een joint venture partnership tussen WDP en aandeelhouders van de retailbedrijven die het gaan huren.

De totale investering in het distributiecentrum is rond de 80 miljoen euro. De ruimte zal voor lange termijn gehuurd worden door de retailers X20 Badkamers, Overstock Home en Overstock Garden.

WDP is een Belgisch bedrijf, maar staat genoteerd op de Amsterdamse beurs. Het ontwikkelt en investeert in logistiek vastgoed, zoals opslagruimten en kantoren. Het bedrijf zit in België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland en Roemenië.