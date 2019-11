Gepubliceerd op | Views: 509

AMSTERDAM (AFN) - Het vertrouwen van particuliere beleggers in Nederland is in november toegenomen. Volgens onderzoek van ING zijn beleggers over het algemeen ook tevreden over het afgelopen beursjaar.

De zogeheten BeleggersBarometer van de bank steeg deze maand met 9 punten ten opzichte van vorige maand. De index komt daarmee uit op 122 punten, wat vergelijkbaar is met het niveau van de eerste helft van 2019.

De stijging is vooral te danken aan de waardegroei die beleggers de afgelopen maanden hebben ervaren in hun beleggingsportefeuille. Ook voorspellen zij dat deze groei de komende maanden zal doorzetten.

Veel beleggers tevreden

Ondanks de positieve verwachtingen, geven beleggers nog steeds de voorkeur aan beleggen in minder risicovolle sectoren. Wel hebben deze maand meer beleggers op de beurs gehandeld dan een maand eerder, waarbij een kwart meer heeft gekocht dan verkocht.

Terugkijkend op 2019 zijn veel beleggers tevreden. Zo'n 43 procent vindt zelfs dat het beursjaar beter is verlopen dan verwacht. Dat is volgens Bob Homan, hoofd van ING Investment Office, een hoog percentage.