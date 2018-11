Unilever rondt aandeleninkoop af

Gepubliceerd op | Views: 267

ROTTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Unilever heeft een aandeleninkoopprogramma afgerond. Het levensmiddelenconcern heeft dat vrijdag bekendgemaakt.

Unilever kocht tussen 20 juli en 30 november 30.576.447 aandelen Unilever NV en 31.458.088 aandelen van Unilever PLC in. In totaal was met de aandeleninkoop, de tweede tranche van een groter aandeleninkoopprogramma, 3 miljard euro gemoeid.

Het totale aandeleninkoopprogramma met een waarde van maximaal 6 miljard euro was op 19 april aangekondigd. Unilever wilde met de aandeleninkoop de opbrengst van de Spreads-divisie aan zijn aandeelhouders teruggeven.