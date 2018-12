quote: Bravehendrik schreef op 30 nov 2018 om 17:14:

Eerlijke banken en autofabrieken worden schaars in Duitsland.

Het gaat al zo slecht met de deutsche bank ondanks hun wit wasserij.

Misschien kunnen ze nog wat leren van onze Abnamro

Mijn geheugen is misschien beter dan het jouwe maar Abnamro was in het verleden ook betrokken bij wit wasserij..... Welke bank niet ?!!!!!Alle banken hadden allang veroordeeld moeten worden wegens criminele activiteiten als wit wassenen, fraude, oplichting dmv fractionele geld creaties. Oplichting door rente te innen over geld wat nooit heeft bestaan !!Onze rechtbanken en regeringen behoren zelf tot criminele organisaties door dit toe te staan!