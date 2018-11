Shell rondt verkoop Iers belang af

Gepubliceerd op | Views: 429

DUBLIN (AFN/BLOOMBERG) - Shell heeft de verkoop van zijn belang in enkele Ierse bezittingen afgerond. Onlangs stemde de Ierse overheid al in met de overname van het belang van 45 procent in het gasproject Corrib.

Het Canadese pensioenfonds CCPIB telt in totaal ongeveer 1,14 miljard euro neer voor de gasdeelneming.