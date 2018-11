Shell rondt verkoop belangen aan OKEA af

Gepubliceerd op | Views: 648

DEN HAAG (AFN/BLOOMBERG) - Shell heeft de verkoop van belangen in twee olie- en gasvelden aan het Noorse oliebedrijf OKEA afgerond. Met de transactie is een bedrag van 556 miljoen dollar gemoeid.

Het gaat om een belang van 44,6 procent in het olie- en gasveld Draugen in de Noorse Zee en een belang van 12 procent in het veld Gjøa in de Noordzee. Shell kondigde in juni aan deze bezittingen van de hand te doen.