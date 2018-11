Oud-Delta Lloyd-topman adviseur bij Deloitte

Gepubliceerd op | Views: 594

ROTTERDAM (AFN) - De voormalige topman van Delta Lloyd, Hans van der Noordaa, gaat aan de slag bij accountants en -adviesbureau Deloitte. Hij wordt adviseur voor de praktijk voor financiële dienstverlening, maakt Deloitte bekend.

Delta Lloyd werd onder Van der Noordaa overgenomen door zijn branchegenoot NN Group (Nationale-Nederlanden. Nadat die samenvoeging in 2017 was afgerond, trad Van der Noordaa terug als topman. Eerder was hij lid van de raad van bestuur van ING en vice-voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken.

Deze zomer trok de Autoriteit Financiële Markten (AFM) Van der Noordaa aan als externe deskundige voor de toetsing van bestuurders en commissarissen. De aanstelling maakt deel uit van een nieuw proefproject waarbij de toezichthouder bij de toetsing advies van buitenaf inwint.