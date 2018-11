Flinke winst moederbedrijf HelloFresh

Gepubliceerd op | Views: 260

BERLIJN (AFN/BLOOMBERG) - Start-upinvesteerder Rocket Internet heeft zijn resultaat in de eerste negen maanden van het jaar flink verbeterd ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Het bedrijf uit Berlijn, dat onder meer belangen heeft in de inmiddels beursgenoteerde bedrijven HelloFresh, Delivery Hero, home24 en Westwing, spon garen bij de groei van enkele van zijn bedrijven.

Rocket zag zijn winst uitkomen op 296 miljoen euro. In de eerste negen maanden van 2017 was nog sprake van een verlies van 44 miljoen euro. Naast de omzetgroei van bedrijven waar Rocket een deelneming in heeft werd ook geprofiteerd van de verkoop van aandelen in HelloFresh en home24, en vooral van de beursgang van online woonwinkel Westwing.

Voor de komende tijd wordt veel verwacht van onder meer de Afrikaanse webwinkel Jumia en modeplatform Global Fashion Group.