Altice uitblinker op vlak Damrak

Gepubliceerd op | Views: 897

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag vrijwel vlak geopend. Ook de andere Europese beursgraadmeters begonnen met kleine koersuitslagen. Beleggers deden het rustig aan voorafgaand aan de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping tijdens de G20-top aankomend weekend. Beleggers hopen dat de beide leiders de strijdbijl in het handelsconflict zullen begraven. Op het Damrak was Altice Europe een uitblinker na de verkoop van een belang in een dochterbedrijf.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel een fractie hoger op 520,31 punten. De Amsterdamse hoofdindex stevent daarmee af op een kleine winst in november. De MidKap daalde 0,1 procent tot 703,37 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stonden vlak tot 0,1 procent lager.

Altice Europe dikte ruim 11 procent aan bij de hoofdfondsen. Het kabel- en telecomconcern verkoopt een belang van bijna 50 procent in glasvezeldochter SFR FTTH voor 1,8 miljard euro aan Allianz, Axa en het Canadese pensioenfonds Omers.