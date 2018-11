Duitse winkelverkopen gedaald

Gepubliceerd op | Views: 484 | Onderwerpen: Duitsland

WIESBADEN (AFN) - De winkelverkopen in Duitsland zijn in oktober met 0,3 procent gedaald in vergelijking met een maand eerder. Dat liet het Duitse federale statistiekbureau weten.

Economen rekenden in doorsnee op een stijging van de detailhandelsverkopen met 0,4 procent. In september stegen de verkopen met 0,1 procent.

Op jaarbasis gingen de Duitse detailhandelsverkopen in oktober met 5 procent omhoog waar werd gerekend op een stijging van 1,4 procent. Vooral Duitse supermarkten zagen de verkopen ten opzichte van een jaar eerder stevig aantrekken.