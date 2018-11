Nikkei sluit positieve week hoger af

Gepubliceerd op | Views: 303

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is vrijdag licht hoger gesloten. Alle ogen waren gericht op de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping. Beleggers hopen dat de beide leiders tijdens de G20-top dit weekend een doorbraak zullen bereiken in het slepende handelsconflict tussen beide economische grootmachten.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio eindigde 0,4 procent in de plus op 22.351,06 punten. Het was de zesde winstbeurt op rij voor de Japanse hoofdindex, die deze week ruim 3 procent won. In de maand november ging de Nikkei 2 procent vooruit. Een sterker dan verwachte stijging van de Japanse industriële productie in oktober bood enige steun aan de handel.

De Japanse oliebedrijven waren in trek na een opleving van de olieprijzen, die eerder deze week zwaar onder druk stonden. Inpex won 3 procent en Japan Petroleum Exploration steeg 2,3 procent.

De andere beurzen in het Verre Oosten lieten een gemengd beeld zien. De beurs in Shanghai won 0,1 procent, ondanks een tegenvallend Chinees industriecijfer. De bedrijvigheid in de omvangrijke industriesector van het land daalde in november tot het laagste niveau in 28 maanden. De Hang Seng-index in Hongkong won tussentijds 0,3 procent. De Kospi in Seoul zakte 0,8 procent, waarbij zwaargewicht Samsung 2,6 procent kwijtspeelde. De All Ordinaries in Sydney sloot 1,6 procent lager onder aanvoering van de Australische banken.