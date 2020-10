Beurswaarde Apple met 450 miljard dollar gedaald sinds record

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De beurswaarde van technologiegigant Apple is sinds een recordniveau begin september met ongeveer 450 miljard dollar gedaald, mede door zorgen bij beleggers over tegenvallende verkopen van iPhones. Vrijdag gingen nog eens vele miljarden in rook op na teleurstellende kwartaalcijfers van Apple.

In augustus ging Apple nog door de grens van 2 biljoen dollar aan beurswaarde en begin september werd een recordstand aangetikt. Maar sindsdien is het aandeel behoorlijk gedaald. Vrijdag kwam daar nog eens 5,6 procent aan koersverlies bovenop, waardoor in één dag de waarde van Apple met ruim 120 miljard dollar afnam. Het technologiebedrijf kwam donderdag nabeurs met verkoopcijfers van iPhones die tegenvielen en gaf geen vooruitzichten voor de feestdagenperiode.

De waarde van Apple staat nu op circa 1,85 biljoen dollar, waarmee het nog steeds het meest waardevolle Amerikaanse bedrijf is.