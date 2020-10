Apple, Amazon en Facebook onderuit op rood Wall Street

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden vrijdag in de min. De grote techreuzen Facebook, Apple en Amazon wisten met hun kwartaalberichten niet te overtuigen, waardoor miljarden aan beurswaarde in rook opgingen. Tegelijkertijd drukten zorgen over het oplopende aantal coronabesmettingen in de Verenigde Staten en Europa op het sentiment onder beleggers op Wall Street.

De Dow-Jonesindex noteerde tussentijds 0,6 procent lager op 26.289 punten. De brede S&P 500 zakte 1 procent tot 3250 punten terwijl technologiegraadmeter Nasdaq 2,2 procent verloor tot 11.009 punten.

Facebook ging 6,3 procent omlaag. Het socialemediabedrijf heeft in het derde kwartaal ruim een vijfde meer inkomsten uit advertenties gehaald, ondanks de boycot die veel grote bedrijven deze zomer tegen Facebook afkondigden. Over de nabije toekomst was het techconcern, dat ook Instagram en WhatsApp bezit, evenwel pessimistischer. De dreiging van strengere regelgeving zorgt voor onzekerheid.

Apple

Ook Apple (min 5,7 procent) kreeg de handen van beleggers niet op elkaar. Apple heeft de afgelopen periode wel meer Mac-computers verkocht dan ooit. De omzet van de iPhone-tak viel echter tegen. Dat komt omdat klanten wat langer moesten wachten op de komst van de vertraagde iPhone 12.

Amazon wist zijn hoge groeitempo in het derde kwartaal vol te houden, maar de vooruitzichten van de webwinkelgigant voor de feestdagenperiode waren minder optimistisch dan alom werd verwacht. Amazon verloor 5,5 procent. Beleggers beloonden Google-moeder Alphabet wel, met een koerswinst van 4,4 procent. Het concern heeft in de afgelopen periode geprofiteerd van toegenomen reclame-inkomsten op de zoekmachine en YouTube.

Oliesector

ExxonMobil leverde 1,8 procent in na cijfers. De olie- en gasproducent zei te vrezen voor grote afschrijvingen vanwege de malaise in de oliesector. Branchegenoot Chevron zakte 0,2 procent na bekendmaking van resultaten.

Tabaksfabrikant Altria heeft nog eens 2,6 miljard dollar afgeschreven op zijn belang in vapebedrijf Juul omdat de markt voor de e-sigaret zich minder gunstig ontwikkelt dan eerder werd aangenomen. Altria daalde 1,7 procent.

De euro stond op 1,1644 dollar, tegen 1,1651 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 1,7 procent goedkoper op 35,35 dollar, Brentolie kostte 0,1 procent meer op 37,63 dollar per vat.