Aedifica koopt ouderenzorginstelling in België

BRUSSEL (AFN) - Zorgvastgoedinvesteerder Aedifica koopt voor 22 miljoen euro een woonzorgcentrum in het Belgische Frasnes-lez-Anvaing. Volgens het Belgische bedrijf gaat het om een energie-efficiënt gebouw dat reeds in exploitatie is en plaats biedt aan 101 ouderen met hoge zorgbehoeften.

Frasnes-lez-Anvaing is een plaats in de provincie Henegouwen. Het initieel nettohuurrendement ligt op 4,25 procent, aldus Aedifica.