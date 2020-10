ExxonMobil maakt verlies en vreest afschrijvingen

DALLAS (AFN/BLOOMBERG) - Olie- en gasbedrijf ExxonMobil heeft gewaarschuwd dat het mogelijk tot 30 miljard dollar moet afschrijven op zijn gasvelden. Door de coronacrisis is er veel minder vraag naar olie, gas en chemicaliën en de bezittingen van het bedrijf zijn daarom veel minder waard geworden.

ExxonMobil zette in het derde kwartaal een verlies van 680 miljoen dollar in de boeken, wat beter was dan in de voorgaande periode en ook beter dan door analisten was verwacht. Het bedrijf kondigde eerder deze week al aan duizenden werknemers te ontslaan. Die mededeling kwam minder dan een dag nadat ExxonMobil bekendmaakte 3,7 miljard dollar aan dividend aan de aandeelhouders te geven.

Branchegenoot Chevron verraste met een bescheiden aangepaste winst van 201 miljoen dollar, ondanks de laagste productie van ruwe olie en gas in jaren. Chevron handelde eerder dan ExxonMobil in het terugbrengen van de kosten. De omzet daalde evenwel ook fors: naar 24 miljard dollar van 35 miljard dollar een jaar eerder.

Chevron rondde deze maand de overname van Noble Energy af. Dat bedrijf richtte zich met name op de winning van schaliegas.