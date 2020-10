Honeywell doet het minder slecht in derde kwartaal

CHARLOTTE (AFN/BLOOMBERG) - Industrieel concern Honeywell heeft het in het derde kwartaal duidelijk minder slecht gedaan dan in de periode ervoor. Desondanks had het bedrijf nog flink last van de gevolgen van de coronacrisis. Zo lag de omzet van de luchtvaarttak nog altijd een kwart lager dan een jaar eerder. Er worden door de crisis minder nieuwe vliegtuigen gebouwd waarvoor Honeywell motoren en apparatuur voor in de cockpit maakt.

Die luchtvaarttak, de grootste divisie van Honeywell, was niet de enige die het nog zwaar had. De divisie gebouwentechniek herstelde wel wat aangezien kantoren weer voller raakten, maar lag qua omzet nog altijd 8 procent achter. De divisie die persoonlijke beschermingsmiddelen maakt is tijdens de pandemie juist een lichtpuntje en de tak die apparatuur maakt voor geautomatiseerde distributiecentra profiteert van de snelle groei van webwinkelen.

De omzet van Honeywell kwam in het derde kwartaal uit op 7,8 miljard dollar, 14 procent minder dan de 9,1 miljard dollar van een jaar eerder. Onder de streep bleef daar 781 miljoen dollar van over, wat ruim de helft minder is dan in het derde kwart van 2019.

Honeywell is ook weer begonnen met het geven van prognoses. Heel dit jaar rekent het bedrijf op een omzet tussen de 31,9 miljard en 32,2 miljard dollar.