Hoekstra houdt vast aan besparingsopdracht bij KLM

Er zitten al miljarden euros overheidsgeld in, de NL grootbanken hebben significante bedragen uitgeleend onder staatsgarantie(gaan de banken contra de overheids financien spelen?)



Een maandelijkse salaris run bij de KLM doet bijna een miljard euro, elke maand weer, is er wel een weg terug?



De lobby van de KLM piloten doet wereldvreemd aan, hebben ze nog wel contact met de normale wereld? bij O leary van Ryanair maken ze daar grappen over.



Er is ook helemaal geen onderpand bij de KLM, alles is lease en in bruikleen, het zijn geen lease autos die na missen twee termijnen worden weggesleept door de financier.



Een ding weet ik wel heel zeker: het wordt vanzelf weer maandag!