'AF-KLM staat voor uitdagend kwartaal'

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Luchtvaartonderneming Air France-KLM staat voor een uitdagend kwartaal. Dat concluderen marktkenners in een reactie op de handelsupdate van de onderneming. Het concern gaat net als branchegenoten gebukt onder de coronacrisis. De aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te bezweren maken de vooruitzichten nog minder voor het bedrijf.

Kenners van Davy, die het bedrijf volgen met een advies 'underperform' wijzen met name op de aanzienlijk lagere ebitda die voor het slotkwartaal wordt voorzien op kwartaalbasis. Volgens de marktvorsers was het resultaat in het derde kwartaal iets beter dan voorzien. Daarbij moest het bedrijf veel herstructureringslasten nemen.

Liberum gaat zijn advies op AF-KLM herzien. Daarbij wordt eveneens op de vooruitzichten gewezen onder druk van de Franse lockdown. Het derde kwartaal wordt door Liberum als "niet zo slecht" bestempeld gelet op de omstandigheden. De goede prestaties bij de vrachtdivisie zijn daarbij lang niet genoeg om de daling bij de passagierstak te compenseren.

Ongewenst effect

Dat Nederland en Frankrijk als aandeelhouders het bedrijf steunen zorgt volgens Liberum voor een ongewenst effect. Dan doelen marktvorsers op de politieke inmenging die onwenselijk kan zijn.

Volgens Bernstein (market perform) waren de inkomsten lager dan voorzien, maar heeft AF-KLM aan de andere kant zijn kosten weten te beperken. Het bedrijf zou met de huidige middelen in staat moeten zijn om het tot in de zomer van volgend jaar uit te zingen. Daarna is het bedrijf afhankelijk van het herstel in de sector.

Het aandeel AF-KLM noteerde vrijdag omstreeks 10.25 uur 1,6 procent lager op 2,74 euro.