Crisisoverleg bij KLM met bonden na 'nee' minister Hoekstra

Snappen die bonden het nu echt niet. KLM failliet is de beste optie voor de staat en KLM dan zijn ze overal vanaf en kunnen ze in afgeslankte vorm verder zonder gezeik met de bonden.

KLM moet reorganiseren en vernieuwen anders doen ze echt niet mee in de wereld van de luchtvaart service en prijs is bij KLM verre van goed.

Hoekstra ziet dat tenminste en heeft groot gelijk dat hij eisen stelt en ze zouden moeten beginnen met de piloten en het management wat op veel te grote voet leeft.