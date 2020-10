Crisisoverleg bij KLM met bonden na 'nee' minister Hoekstra

Wat als...Frankrijk wel AirFrance steunt, UK wel Britisch Airways steunt, Duitsland wel Lufthansa steunt en NL KLM niet gaat steunen en failliet laat gaan. Stel dat over een jaar het weer verantwoord is om te gaan vliegen. De andere niet NL maatschappijen komen er sterker uit, want minder concurrentie en hebben nog steeds veel mensen aan het werk. Wij als NL hebben KLM failliet laten gaan en zitten met een hoop ontslagen KLM medewerkers. Tuurlijk moet KLM zich aanpassen, maar om te stellen dat KLM failliet moet gaan vind ik echt te ver gaan. Privatiseren, herstructureren en toekomst bestendig maken is wellicht beste optie. Kunnen we ook gelijk stoppen met forums over KLM als het niet meer beursgenoteerd is, scheelt mij weer 5min per dag leestijd...