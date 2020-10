KPN neemt glasvezelnetwerk in Drenthe over

ROTTERDAM (AFN) - Telecombedrijf KPN neemt het glasvezelnetwerk van de coöperatie Sterk Midden-Drenthe over. Daarover hebben de partijen overeenstemming bereikt. Er zijn geen financiële details naar buiten gebracht.

Het netwerk bestaat uit circa 5900 adressen en ligt in het buitengebied van de gemeente Midden-Drenthe, bestaande uit 23 dorpen en kernen. Naar verwachting is de overname in november dit jaar afgerond.

Volgens KPN is en blijft het netwerk een open netwerk, toegankelijk voor diverse telecomaanbieders. Voor de aangesloten consumenten en tevens de leden van de coöperatie verandert er niets.