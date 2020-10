Brunel profiteert van kostenbesparingen

AMSTERDAM (AFN) - Detacheerder Brunel heeft het derde kwartaal van het jaar vooral geprofiteerd van kostenbesparingen. Onlangs een lagere omzet viel de brutowinst hoger uit. Dit omdat het bedrijf de kosten met circa een kwart teruggeschroefde.

Brunel-topman Jilko Andringa benadrukt dat Brunel in derde kwartaal meer druk op de inkomsten ervoer door de coronacrisis dan in het tweede kwartaal. Toen was de impact volgens hem minder groot. Het bedrijf heeft de organisatie in elke regio aangepast en afgestemd op het huidige activiteitenniveau.

Brunel merkt nog altijd dat er meer vraag is in segmenten als Duurzame Energie en Life Science. Bij de automotivetak en de divisie die gaat over olie en gas hakt de crisis er wereldwijd wel in.

Brunel zag de brutowinst in het derde kwartaal met 37 procent stijgen tot 10,1 miljoen euro. De omzet viel met bijna 210 miljoen euro een vijfde lager uit dan een jaar eerder. Het bedrijf is naar eigen zeggen goed gepositioneerd om winstgevende groei te behalen op het moment dat de situatie wereldwijd normaliseert.