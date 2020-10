Prosus koopt eigen aandelen en belang in moederbedrijf

Dit soort aandelen weet een kunstmatig extreme waardering te behouden door het standaard tech-scenario van het plaatsen van weinig vrij verhandelbare aandelen en die meteen weer zelf inkopen. Softbank is er specialist in - kijk maar naar WeWork - Prosus is in mijn ogen (in mindere mare) net zo’n verhaal. Ze zullen regelmatig hun eigen aandelen blijven opkopen om dan later tegen fors hogere koersen weer aandelen (eventueel vd dochter of de moeder) uit te geven. Overigens wil de maestro van dit scenario M.Son gewoon in de herkansing proberen het failliete WeWork (alleen maar schulden - nooit winst gemaakt) alsnog voor miljardenwaarde naar de beurs te brengen. Een paar aandelen plaatsen en die zelf (viavia) inkopen en de truc werkt. Als in hightech stapt - koop dan eerlijke aandelen en geen luchtbellen. HN