ForFarmers ziet volumes en brutowinst dalen door coronacrisis

LOCHEM (AFN) - Veevoeder ForFarmers noteerde in het derde kwartaal weliswaar iets hogere volumes, maar dat was niet genoeg om de brutowinst op te krikken. Dat meldt het bedrijf in een handelsbericht. De impact van de coronacrisis blijft volgens de veevoeder beperkt, maar het bedrijf kon toch niet voorkomen dat lagere marges en lagere grondstofprijzen de bedrijfsresultaten drukten.

In alle landen waar ForFarmers actief is, waaronder België, Duitsland, Polen en het Verenigd Koninkrijk, daalden de volumes. Door de lagere volumes en ook lagere grondstofprijzen daalde de netto omzet. De brutowinst daalde met 6,8 procent. Het bedrijf geeft geen exacte cijfers. Wel daalden volgens de onderneming de onderliggende totale bedrijfslasten, omdat er minder werd geproduceerd.

Yoram Knoop, topman van ForFarmers, zegt dat sinds maart veehouders hun afzetmarkten zagen afnemen door de coronacrisis en dat de prijzen onder druk kwamen te staan. "Het blijft onzeker hoe lang het coronavirus nog tot ingrijpende maatregelen zal leiden. Uit voorzorg worden veehouders, consumenten en bedrijven terughoudender in hun uitgavepatroon."

Minder groot

De volumedaling is volgens het bedrijf "relatief minder groot" dan in het eerste halfjaar, toen de impact van de overheidsmaatregelen duidelijk werden.

Over de rest van het jaar is het bedrijf positief gestemd, vanwege een "sterke balans en een solide financiële positie". Het bedrijf gaat uit van een hogere nettowinst, door kostenbesparende maatregelen die het bedrijf eerder nam. Het bedrijf wil de komende twee jaar de operationele kosten verminderen met 7 miljoen euro.

Het bedrijf kondigde eerder aan 10 miljoen euro aan kosten te willen besparen. Dat is naar eigen zeggen gelukt, door onder meer personeel te verminderen, fabrieken te sluiten en projecten te verbeteren.