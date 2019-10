Derde renteverlaging VS dit jaar

Gepubliceerd op | Views: 3.153 | Onderwerpen: rentebesluit, Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De Federal Reserve heeft de rente in de Verenigde Staten opnieuw verlaagd. De koepel van centrale banken probeert de vooralsnog sterke Amerikaanse economie te wapenen tegen de afremming van de wereldeconomie en andere economische risicofactoren, zoals de handelsoorlog met China.

Het belangrijkste rentetarief gaat voor de derde keer op rij met een kwart procentpunt omlaag, naar een bandbreedte van 1,50 tot 1,75 procent. Verder viel op dat de Fed niet langer repte over "klaarstaan om passende acties te nemen". In plaats daarvan werd toegezegd binnenkomende economische informatie in de gaten te houden en dan "in te schatten wat nodig is".

Verwijzingen naar acties ontbreken dus, al blijft de deur voor rentestappen nog op een kier. De gemiddelde verwachting van economen voor verdere rentestappen dit jaar liep verder terug na de hints over een pauze in het rentebeleid.

Toelichting

In een toelichting zei Fed-baas Jerome Powell onder meer dat het rentebeleid volgens hem "op een goed niveau" is. Dat blijft volgens hem zo als binnenkomende macro-economische gegevens in de toekomst niet afwijken van de verwachtingen van de Fed. "We reageren als de verwachtingen substantieel wijzigen."

Op de financiële markten werd al over het algemeen, maar niet unaniem, rekening gehouden met de rentestap. De graadmeters op Wall Street gingen na de officiële bekendmaking kortstondig iets verder omlaag, maar veerden daarna tijdens de toelichting van Powell juist wat op.

Trump

President Donald Trump pleitte ondanks twee eerdere renteverlagingen dit jaar al langer voor een fors lagere rente met verwijzingen naar negatieve rentes in andere landen. Hij schroomde niet om hard uit te halen naar de door hemzelf benoemde Fed-voorzitter Powell.

De vorige twee rentestappen waren in september en juli. Daarvoor werd de rente tien jaar lang niet verlaagd. In Europa verlaagde de Europese Centrale Bank (ECB) vorige maand al de rente, als onderdeel van een stimuleringspakket waarbij ook een nieuw opkoopprogramma van obligaties werd aangekondigd.

Het rentebesluit bij de Fed was niet unaniem. Twee beleidsbepalers stemden tegen. Zij vonden een handhaving van de rente voldoende.