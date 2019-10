Eumedion wil standaarden niet-financiële data

Gepubliceerd op | Views: 34

AMSTERDAM (AFN) - Belangenvereniging van institutionele beleggers Eumedion pleit voor het opzetten van internationale rapportagestandaarden voor niet-financiële informatie. Dat zou gedaan kunnen worden door een zogeheten 'standard setter' onder de paraplu van de IFRS Foundation.

Volgens Eumedion is er de afgelopen jaren een wildgroei aan verslaggevingsstandaarden ontstaan ten aanzien van niet-financiële informatie. Hierdoor zou deze data soms amper te vergelijken zijn, en dat maakt het voor institutionele beleggers lastig om de prestaties van een onderneming op lange termijn te beoordelen. Ook is het nu voor de achterban van Eumedion moeilijk om eigen deelnemers en klanten te informeren over de mate van duurzaamheid of groenheid van hun beleggingsbeleid of financiële producten.

Eumedion heeft belanghebbenden uitgenodigd om op het idee te reageren. Het voorstel zal ook worden besproken tijdens een symposium volgende maand.