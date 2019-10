Merck verliest kostbare patentzaak van Gilead

Gepubliceerd op | Views: 780 | Onderwerpen: biotechnologie

WASHINGTON (AFN/RTR) - De Amerikaanse farmaceut Merck heeft een kostbare patentzaak verloren van branchegenoot Gilead. Het Hof van Beroep voor het federale circuit in Washington bevestigde woensdag een eerdere uitspraak waardoor Gilead aan het langste eind trekt.

De zaak speelt al een aantal jaar. In 2016 volgde uit een uitspraak dat Gileads middelen tegen hepatitis C Sovaldi en Harvoni inbreuk maakten op een patent van Merck. Gilead, de samenwerkingspartner van biotechnoloog Galapagos, zou op basis van die uitspraak ruim 2,5 miljard dollar schadevergoeding moeten betalen aan Merck.

In 2018 zette een rechter in Delaware een streep door die uitspraak, omdat het patent van Merck volgens de rechter eigenlijk nooit verstrekt had mogen worden. Het Hof in Washington is het met die laatste uitspraak eens.