Trump en Xi treffen elkaar toch niet in Chili

SANTIAGO (AFN/RTR) - De geplande ontmoeting van de Amerikaanse president Donald Trump zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping in Chili gaat niet door. De twee regeringsleiders zouden elkaar volgende maand treffen tijdens handelstop APEC, maar die gaat wegens aanhoudende protesten in het Zuid-Amerikaanse land niet door.

Trump kondigde onlangs aan een gedeeltelijk handelsakkoord met China te willen ondertekenen in Chili. De deal zou onder andere bestaan uit nieuwe afspraken over intellectueel eigendom en de inkoop van Amerikaanse landbouwgoederen door China. Conflicten over die onderwerpen mondden uit in een handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, waarbij de twee landen elkaar bestookten met fikse importheffingen.

Het is nog onduidelijk of de ontmoeting tussen Trump en Xi nu ergens anders zal plaatsvinden. Een woordvoerder van het Witte Huis liet weten verrast te zijn door het besluit APEC af te blazen. "We gaan het allemaal uitzoeken." De financiële markten hadden enthousiast gereageerd op het vooruitzicht van een akkoord. Mogelijk leidt het afblazen van de top tot enige teleurstelling.

APEC is een economisch samenwerkingsverband van landen langs de Grote Oceaan. De topontmoeting stond gepland voor 16 en 17 november. De Chileense president Sebastián Piñera spreekt van een moeilijk besluit om de top af te blazen. Ook een geplande klimaatconferentie in december is geschrapt. Bij onlusten in Chili zijn deze maand al zeker 18 mensen om het leven gekomen en zo'n zevenduizend mensen opgepakt.