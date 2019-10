Deens akkoord voor aanleg pijpleiding Oostzee

quote: koetjeboe schreef op 30 okt 2019 om 14:42:

Shell,Duitsland en Denemarken geloven wel in gas.Nederland niet.Niet te geloven,wat zit daar achter?

De Duitser stoken centrales op bruinkool, nucleair centrales gesloten, huishoudens in het buitengebied stoken nog op dieselolie, net als de Belgen. Dus om dan naar aardgas te gaan is een geweldige stap voorwaarts. In NL wil de overheid de stap maken van het aardgas naar een schoner alternatief, terwijl dat er nog niet is.......het is allemaal symbool politiek: de weg naar hel is geplaveid met goedbedoelde initiatieven. Kernfusie is de oplossing, maar een reactor beter dan de ITER laat nog wel even op zich wachten. Ik zou op z'n minst verwachten dat al die extra milieu belastingen in de ontwikkeling van kernfusie gaan......maar dit is waarschijnlijk nog geen 5%.