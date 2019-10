'Wall Street vlak richting rentebesluit Fed'

Gepubliceerd op | Views: 704 | Onderwerpen: Federal Reserve, rente

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stevenen woensdag af op een vrijwel vlakke opening. De aandacht van beleggers op Wall Street gaat vooral uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve later op de dag. Daarnaast zijn er ook belangrijke macro-economische gegevens uit de Verenigde Staten, zoals het banencijfer van loonstrookverwerker ADP en een schatting over de economische groei. Bij de bedrijfsresultaten draait het om cijfers van onder meer General Electric (GE).

De Fed maakt om 19.00 uur (Nederlandse tijd) zijn rentebesluit bekend, gevolgd door een toelichting van voorzitter Jerome Powell. Er wordt verwacht dat de koepel van Amerikaanse centrale banken de rente verder gaat verlagen na twee eerdere stappen dit jaar. Veel aandacht zal uitgaan naar eventuele opmerkingen over het toekomstige beleid.

ADP maakte bekend dat de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven in oktober met 125.000 banen is toegenomen. Economen hadden op 110.000 nieuwe arbeidsplaatsen gerekend. De cijfers van ADP lopen vooruit op het banenrapport dat de overheid vrijdag publiceert. Daarin worden ook de ontwikkelingen in de publieke sector meegenomen. Het rapport speelt een rol bij het rentebeleid van de Fed.

Hogere opening GE

In een voorlopige raming werd gemeld dat de Amerikaanse economie in het derde kwartaal met 1,9 procent is gegroeid op jaarbasis, na een vooruitgang van 2 procent in het tweede kwartaal. Kenners hadden gerekend op een groei van 's werelds grootste economie met 1,6 procent.

GE staat een flink hogere opening te wachten. Het industrieconcern leed weliswaar opnieuw een groot verlies in het afgelopen kwartaal, maar presteerde wel beter dan verwacht. Ook werd GE positiever over de vrije kasstroom dit jaar.

Gesloten met verlies

Andere bedrijven die de boeken openden waren onder meer chipbedrijf Advanced Micro Devices (AMD), speelgoedmaker Mattel, navigatiedienstverlener Garmin en Yum Brands, moederconcern van fastfoodketens KFC, Pizza Hut en Taco Bell. Nabeurs komen de technologiegiganten Facebook en Apple met resultaten.

De aandelenmarkten in New York sloten dinsdag met verlies. De Dow-Jonesindex zakte 0,1 procent op 27.071,42 punten. De S&P 500 daalde 0,1 procent tot 3036,89 punten en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,6 procent tot 8276,85 punten.