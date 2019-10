Garmin mikt hoger met omzet en winst

Gepubliceerd op | Views: 285

SCHAFFHAUSEN (AFN) - Navigatiespecialist Garmin is opnieuw positiever geworden over het lopende jaar. Het Amerikaanse bedrijf deed dat na een derde kwartaal waarin naar eigen zeggen records werden gebroken. Met name de luchtvaart- en fitnessactiviteiten lieten goede resultaten zien. De branchegenoot van TomTom zag de resultaten bij de tak die navigatiesystemen voor auto's levert afnemen.

Garmin verwacht nu een omzet van 3,65 miljard dollar, waar dat sinds juli 3,6 miljard dollar was. Na afloop van het tweede kwartaal verhoogde de navigatiedienstverlener de verwachtingen namelijk ook al. De winst per aandeel komt nu naar verwachting op 4,15 dollar uit. Eerder dacht Garmin een winst van 3,90 dollar per aandeel te behalen.

In het derde kwartaal bedroeg de omzet 934 miljoen dollar, 15 procent meer dan in dezelfde verslagperiode een jaar eerder. Het operationele resultaat kwam uit op 261 miljoen dollar. Dat was een stijging van 33 procent.