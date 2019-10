Gepubliceerd op | Views: 396

BOSTON (AFN) - Het Amerikaanse industriële conglomeraat General Electric (GE) heeft in het derde kwartaal een kleiner verlies geleden dan een jaar terug, toen een enorme afschrijving in de boeken werd gezet. De omzet bleef vrijwel stabiel.

Het nettoverlies kwam uit op 9,5 miljard dollar, tegen een min van krap 23 miljard dollar vorig jaar. Destijds kwam GE met een afschrijving van 22 miljard dollar op de noodlijdende stroomdivisie. Die tak, met bijvoorbeeld gasturbines, worstelt al langere tijd met uitdagende marktomstandigheden. Het bedrijf is bezig met een omvangrijke herstructurering, met afboekingen en de verkoop van activiteiten tot gevolg.

De totale omzet was bijna 23,4 miljard dollar. GE zag de inkomsten bij zijn energietak verder dalen. Daar stonden wel weer hogere opbrengsten bij de divisie voor hernieuwbare energie, met bijvoorbeeld windmolens, de luchtvaarttak die vliegtuigmotoren bouwt en het onderdeel voor medische apparatuur tegenover.

Het concern is positiever geworden over de vrije kasstroom voor dit jaar en handhaafde zijn verwachting voor de omzetontwikkeling. Op Wall Street viel het kwartaalbericht van GE in goede aarde, want voorbeurs staat het aandeel flink hoger.