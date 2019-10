Fugro maakt deel belang Global Marine te gelde

Gepubliceerd op | Views: 1.463

LEIDSCHENDAM (ANP) - Fugro maakt een deel van zijn belang in de Amerikaanse bodemonderzoeker Global Marine te gelde. Dat bedrijf verkoopt namelijk een minderheidsbelang in Huawei Marine Networks (HMN) aan Hengtong Optic-Electric.

Fugro is indirect goed voor ongeveer 33 miljoen dollar aan aandelen in HMN. In eerste instantie zal Global Marine 30 procent van HMN verkopen. Dat levert Fugro ongeveer 20 miljoen dollar op. Een belang van 19 procent in HMN wordt nog behouden onder een putoptie overeenkomst van twee jaar.

Fugro-topman Mark Heine is "zeer tevreden" met de uitkomst van de transactie. Het gaat volgens hem om een stap in de richting van het te gelde maken van de niet-kernactiviteiten. "We zullen blijven werken aan een volledige afstoting van onze resterende positie in Global Marine."

De afronding van de deal vindt naar verwachting plaats in het eerste kwartaal van volgend jaar. Fugro wil de opbrengst gebruiken om zijn schulden te verminderen.