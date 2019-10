Prosus steekt geld in Indiaas logistiekbedrijf

Gepubliceerd op | Views: 247

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Techinvesteerder Prosus heeft geld gestoken in het Indiase logistiekbedrijf ElasticRun. Het aan de Amsterdamse beurs genoteerde fonds leidde een investeringsronde waarmee in totaal 40 miljoen dollar in ElasticRun werd gestoken. Het aandeel van Prosus is niet bekendgemaakt.

ElasticRun bezorgt consumentengoederen via een netwerk van gemakswinkels. Prosus' moederbedrijf Naspers zette eerder al stevig in op India als belangrijke groeimarkt.

Prosus maakte ook bekend via betalingsdochter PayU een minderheidsbelang te nemen in het Indiase fintechbedrijf Fisdom. Dat kost de techinvesteerder 11 miljoen dollar. Fisdom helpt rijke consumenten met hun investeringen.