Gister bestond internet 50 jaar.

Tegenwoordig is er weinig spannend meer aan.

Moet gewoon altijd strorings vrij werken voor een scherpe prijs.

Gelijk toen er glas vezel in de buurt aangelegt werd,genomen.

Toen was vodafone thuis voordelig die gingen over naar t.mobile thuis.

Als een echte hollander kijk nog wel is of het voordeliger kan in combinatie met wat je krijgt.Nog steeds geen behoefte om over te stappen. Laat een ander maar meer betalen voor zo genaamde service.