'Impact stikstof en PFAS ongewis bij Heijmans'

Gepubliceerd op | Views: 65

AMSTERDAM (AFN) - Dat er nog veel onduidelijk is over de aanpak van de stikstof- en de PFAS-problematiek maakt het toekomstbeeld voor Heijmans ongewis. Dat constateren analisten van KBC Securities in een reactie op de handelsupdate van de bouwer.

KBC wijst er op dat de resultaten van Heijmans in lijn met de verwachtingen zijn en dat het bedrijf niet met negatieve verrassingen op de proppen is gekomen. Het orderboek zat met 2,2 miljard euro nog weer iets voller dan een kwartaal eerder, ondanks de onzekerheden in de Nederlandse bouwsector.

KBC wijst in het bijzonder op de opmerking van Heijmans die waarschuwt voor de impact op de omzet in 2020 als snelle maatregelen om de stikstof- en PFAS-impasse te doorbreken uitblijven. De onzekerheid zal volgens de kenners te merken zijn in de ontwikkeling van het orderboek in het vierde kwartaal.

KBC hanteert een advies accumulate met een koersdoel van 11,50 euro. Het aandeel Heijmans noteerde woensdag omstreeks 09.20 uur 5 procent lager op 7,37 euro.