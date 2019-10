AEX begint licht lager

Gepubliceerd op | Views: 326

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag licht lager begonnen aan een drukke cijferdag. Ook de andere Europese beurzen openden met kleine koersuitslagen. Alle ogen zijn gericht op de Amerikaanse Federal Reserve, die waarschijnlijk na het slot van de Europese beurshandel het rentetarief in de Verenigde Staten zal verlagen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,1 procent in de min op 581,18 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 871,98 punten. De beurs in Parijs won 0,2 procent na een iets sterker dan verwachte groei van de Franse economie. Frankfurt daalde een fractie. Londen verloor 0,1 procent. Het Britse Lagerhuis heeft ingestemd met vervroegde verkiezingen op 12 december.

Bij de kleinere bedrijven op het Damrak kelderde ICT Group 9 procent. De automatiseerder had in het derde kwartaal last van moeilijke marktomstandigheden en zag het resultaat flink dalen. Heijmans zakte 2,6 procent na een handelsupdate. De bouwer sprak daarin zijn zorgen uit over de stikstofcrisis. De gevolgen daarvan op de resultaten zijn volgens topman Ton Hillen dit jaar nog gering, maar er moeten wel snel maatregelen worden genomen.