Boskalis rondt verkoop belang af

PAPENDRECHT (AFN) - Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis heeft de verkoop van zijn belang in samenwerkingsverband Saam Smit Towage aan partner Saam afgerond. Tijdens gezamenlijke gesprekken hoe om te gaan met de meer competitieve marktomgeving waren Boskalis en Saam tot de conclusie gekomen dat een volledige verkoop van het Boskalis-belang het meest gunstig zou zijn voor beide partijen.

De deal van 200 miljoen dollar, die in februari werd aangekondigd, resulteert in een boekwinst van 40 miljoen euro voor belastingen. Het samenwerkingsverband tussen Boskalis en Saam werd in 2014 gevormd en had destijds betrekking op havensleepactiviteiten in Brazilië, Panama, Mexico en Canada. Sindsdien heeft Saam Smit Towage zijn positie uitgebreid en zijn efficiencyverbeteringen en kostenvoordelen gerealiseerd.