Olieconcern Total boekt lagere winst

Gepubliceerd op | Views: 503

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Het Franse olie- en gasconcern Total heeft in het derde kwartaal een lagere winst behaald, door de zwakkere prijzen van olie en gas. Wel voerde het bedrijf zijn productie op en werden kosten verlaagd.

De aangepaste nettowinst kwam uit op 3 miljard dollar, een afname van 24 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat was boven de verwachtingen van analisten. Zij rekenden in doorsnee op bijna 2,8 miljard dollar. De productie van olie en gas van Total klom met meer dan 8 procent tot het equivalent van ruim 3 miljoen vaten per dag.

Topman Patrick Pouyanné sprak van solide resultaten ondanks de zwakkere prijzen van olie en gas. Total is bezig zijn dividend te verhogen.