Hogere kosten drukken winst Rovio

HELSINKI (AFN) - Spelletjesmaker Rovio Entertainment heeft in het afgelopen kwartaal een lagere winst in de boeken gezet. Het Finse bedrijf achter de Angry Birds-spelletjes moest flink meer geld uittrekken om spelers te lokken. Om die reden had Rovio vorige maand al zijn prognoses voor het hele jaar naar beneden bijgesteld.

Rovio gaf afgelopen kwartaal ruim de helft meer uit aan het lokken van nieuwe spelers voor zijn spelletjes. Het bedrijf deed die extra investeringen vooral rond de première van de tweede Angry Birds-film om zo ook de spelletjes met de kwade vogels en de groene varkens weer onder de aandacht te brengen.

De omzet van het bedrijf steeg in de periode met 5,4 procent tot 74,8 miljoen euro. Daarvan kwam 66,4 miljoen euro bij de spelletjestak vandaan. De operationele winst daalde met bijna de helft tot 5,4 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 10,4 miljoen euro.