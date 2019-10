Gepubliceerd op | Views: 687 | Onderwerpen: autoindustrie

WOLFSBURG (AFN/DPA) - Automaker Volkwagen heeft duidelijk meer winst geboekt in het derde kwartaal. Het bedrijf kreeg meer grip op de kosten van het dieselschandaal en hoefde dus minder geld daarvoor opzij te zetten. Ook verkocht Volkswagen meer duurdere modellen en luxere uitvoeringen van zijn auto's.

De omzet van de Volkswagen Group ging in het derde kwartaal met 11,3 procent omhoog tot 61,4 miljard euro. De winst steeg met 44 procent tot net geen 4 miljard euro. In dezelfde periode vorig jaar was dat nog 2,8 miljard euro. Toen moest Volkswagen nog wel ruim een half miljard euro meer aan de kant zetten voor de sjoemeldieselproblemen.

Ondanks de goede cijfers is Volkswagen somberder geworden over het hele jaar. De Duitse autoreus, waar ook merken als Audi, Skoda, Bentley, Porsche en Seat onder vallen, denkt dat de vraag naar nieuwe auto's nog sneller afneemt dan het bedrijf eerder verwachtte. Volkswagen verwacht daarom dat het aantal auto's dat het dit jaar aflevert gelijk ligt aan vorig jaar. Eerder dachten de Duitsers nog aan een kleine stijging.