Fors meer Roundup-klachten tegen Bayer

Gepubliceerd op | Views: 838 | Onderwerpen: biotechnologie

LEVERKUSEN (AFN) - Het Duitse chemieconcern Bayer ziet een sterke stijging van het aantal aanklachten tegen het bedrijf rond onkruidverdelger Roundup. Volgens Bayer gaat het inmiddels al om 42.700 rechtszaken die in de Verenigde Staten zijn aangespannen tegen de onderneming, door mensen die zeggen kanker te hebben gekregen van de onkruidbestrijder.

Daarmee is sprake van een ruime verdubbeling van het aantal zaken in de afgelopen maanden, want in juli sprak de onderneming nog van meer dan 18.000 klachten. Overigens had Bayer, dat Roundup in handen kreeg door de overname van Monsanto, al gezegd te vrezen voor een sterke stijging. Het concern werd in eerdere rechtszaken rond Roundup al veroordeeld tot het betalen van tientallen miljoenen dollars aan schadevergoedingen. Tot dusver heeft het bedrijf altijd volgehouden dat het middel veilig voor gebruik is en is het in beroep gegaan in die zaken.

Bayer kwam ook met cijfers over het derde kwartaal naar buiten. De omzet ging met 6 procent omhoog tot 9,8 miljard euro. Het onderliggende bedrijfsresultaat nam met 7,5 procent toe tot 2,3 miljard euro. De onderneming herhaalde haar prognoses voor heel 2019.