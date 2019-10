Automatiseerder ICT voelt zwakke markt

Gepubliceerd op | Views: 781

BARENDRECHT (AFN) - ICT Group heeft in het derde kwartaal last gehad van moeilijke marktomstandigheden. De automatiseerder zag het operationele resultaat flink dalen en spreekt van een teleurstellend kwartaal. De winst werd ook geraakt omdat ICT investeerde in het aanbod Software-as-a-Service (SaaS), waarvoor de vraag toeneemt. De omzet steeg dan ook wel.

Het operationele resultaat van ICT ging met 36 procent omlaag en kwam uit op 2 miljoen euro. De omzet ging juist met 13 procent omhoog tot 35,9 miljoen euro.

ICT verwacht dat de marktomstandigheden zich in het huidige kwartaal stabiliseren en wijst erop dat het derde kwartaal in de ICT-sector altijd een onzekere periode is. Het bedrijf verwacht voor heel 2019 een operationeel resultaat van tussen de 10 miljoen euro en 12 miljoen euro.