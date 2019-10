Britse problemen drukken winst Santander

Gepubliceerd op | Views: 57 | Onderwerpen: Groot-Britannië

MADRID (AFN/BLOOMBERG) - Banco Santander heeft in het derde kwartaal een aanzienlijk lagere winst in de boeken gezet. Het Spaanse financiële concern schreef zoals eerder aangekondigd ruim 1,6 miljard euro af op zijn activiteiten Verenigd Koninkrijk. In datzelfde land moest de bank miljoenen apart zetten wegens claims rond een schandaal met onterecht verkochte producten.

Op de Britse markt kampt Santander met strengere regels rond de scheiding van zakenbankactiviteiten en dienstverlening aan consumenten. Ook zorgt de brexit voor onzekerheid. Daarnaast is Santander net zoals andere financieel dienstverleners in Groot-Brittannië betrokken bij de jarenlange verkoop van een soort kredietverzekering aan consumenten die daar niet altijd bewust van waren.

Het nettoresultaat bedroeg 501 miljoen euro, een daling van 75 procent op jaarbasis. De onderliggende winst, waarin de Britse problemen niet zijn meegerekend, steeg op jaarbasis met 4 procent tot ruim 2,1 miljard euro. Die groei behaalde Santander vooral in Latijns-Amerika, waar vooral Brazilië een belangrijke groeimarkt is.