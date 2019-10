Groei Franse economie iets boven verwachting

Gepubliceerd op | Views: 104 | Onderwerpen: Frankrijk

PARIJS (AFN) - De Franse economie is in het derde kwartaal iets sterker gegroeid dan verwacht. De groei bedroeg 0,3 procent in vergelijking met de voorgaande periode, aldus het Franse statistiekbureau op basis van voorlopige ramingen. Economen rekenden in doorsnee op een plus van 0,2 procent.

In het tweede kwartaal van dit jaar ging de economie van Frankrijk ook met 0,3 procent vooruit. In vergelijking met een jaar eerder was in de afgelopen periode sprake van een plus van 1,3 procent voor de Franse economie. Dat was 1,4 procent in de voorgaande periode.