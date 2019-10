Heijmans wil snel duidelijkheid over stikstof

Grootste heksenjacht ooit.

Milieu, stikstof.... we worden geindoctrineerd door overheid.



Honderduizend professoren en allemaal hebben ze eensluidend verhaal over klimaat ? Of worden deze wetenschapoers de mond gesnoerd..



Zelfs op de beurs lopen de meningen uiteen.



En niet met klimaat ????



Het is 1 groot cover up, lijkt de Nazi van vroeger wel.



Was je erop tegen dan werd je opgepakt.



Waar zijn de onderzoeken die het tegendeel bewijzen,want die zijn er....