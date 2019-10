Nikkei staakt zevendaagse winstreeks

Gepubliceerd op | Views: 291

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is woensdag met verlies gesloten en staakte daarmee een zevendaagse winstreeks. Beleggers waren vooral in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), dat later op de dag bekend wordt gemaakt. De Fed zal naar verwachting opnieuw het rentetarief in de Verenigde Staten verlagen. De Bank of Japan houdt donderdag een beleidsvergadering.

De Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 0,6 procent lager op 22.843,12 punten. Vooral de makers van elektronische apparatuur stonden onder druk. NEC zakte bijna 6 procent en concurrent Omron leverde 5,3 procent in. Een sterker dan verwachte stijging van de Japanse detailhandelsverkopen in september kon het tij niet keren. De stijging van de winkelverkopen ging vooraf aan de btw-verhoging in Japan, die op 1 oktober werd ingevoerd.

De beurs in Shanghai leverde tussentijds 0,4 procent in. De hoop op een handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China nam af na berichten dat het voorlopige handelsakkoord tussen de twee grootmachten mogelijk niet op tijd af zal zijn voor de geplande ondertekening in november.

De Hang Seng-index in Hongkong zakte 0,4 procent. De Britse bank Standard Chartered, die ook een notering heeft in Hongkong, won 2,7 procent na een flinke winstgroei in het derde kwartaal. De Kospi in Seoul verloor 0,7 procent en de All Ordinaries in Sydney ging 0,8 procent lager de dag uit.