Gepubliceerd op | Views: 354 | Onderwerpen: consumentenvertrouwen

DEN HAAG (AFN) - Het vertrouwen van producenten in de industrie is in oktober, in lijn met de maanden daarvoor, nauwelijks veranderd. De ondernemers waren positiever over de verwachte bedrijvigheid en minder negatief over de voorraden gereed product.

Wel waren ze minder positief over hun orderpositie. Het vertrouwen kwam uit op 3,6 van 3,3 in september. Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 1. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde op 10,9 en in februari 2009 de laagste waarde met min 23,5. Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand, aldus het statistiekbureau.

Het CBS maakte ook bekend dat de afzetprijzen van de industrie in september 0,7 procent lager waren dan een jaar eerder. De prijsdaling is gelijk aan een maand eerder. Toen waren de producten van de industrie voor het eerst in bijna drie jaar goedkoper dan een jaar terug. De ontwikkeling van de afzetprijzen hangt sterk samen met de prijsontwikkeling van ruwe aardolie.