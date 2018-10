'Apollo dicht bij overname Arconic'

Gepubliceerd op | Views: 143

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Investeringsmaatschappij Apollo Global Management is dicht bij een overname van het Amerikaanse Arconic, dat onderdelen levert aan bijvoorbeeld de auto- en luchtvaartindustrie. Met de overname zou volgens bronnen tegen persbureau Reuters meer dan 11 miljard dollar gemoeid zijn.

Arconic werd in november 2016 afgesplitst van aluminiumconcern Alcoa. Volgens de ingewijden voeren Apollo en Arconic vergevorderde onderhandelingen en kan volgende week een deal worden bereikt. Apollo zou een investeerdersgroep van onder meer Blackstone, Carlyle en Onex hebben verslagen in de overnamestrijd. In de handel nabeurs op Wall Street ging de koers van Arconic duidelijk omhoog door het bericht.