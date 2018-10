Gepubliceerd op | Views: 804

MENLO PARK (AFN) - Facebook heeft in het afgelopen kwartaal zijn omzet met een derde opgekrikt, dankzij fors meer inkomsten uit advertenties. Verder nam het aantal gebruikers van 's werelds grootste sociale netwerksite toe. Dat liet Facebook weten na het slot van de beurshandel op Wall Street.

De omzet steeg met 33 procent tot 13,7 miljard dollar vergeleken met een jaar eerder. Facebook haalt het overgrote deel van de reclame-inkomsten (92 procent) uit mobiele advertenties. De nettowinst ging met 9 procent omhoog tot 5,1 miljard dollar. De relatief bescheiden winststijging hing samen met hogere kosten en een belastingpost.

Het aantal maandelijkse gebruikers klom in september op jaarbasis met 10 procent tot gemiddeld 2,27 miljard. Dagelijks maken bijna 1,5 miljard mensen gebruik van Facebook. Dat is een toename van 9 procent ten opzichte van vorig jaar. Topman Mark Zuckerberg zei in een toelichting dan ook dat de Facebook-gemeenschap blijft groeien.

Privacyschandaal

Volgens het bedrijf maken nu maandelijks meer dan 2,6 miljard mensen gebruik van Facebook of zijn andere diensten WhatsApp, Instagram en Messenger, en dagelijks meer dan 2 miljard. Het personeelsbestand van het Californische internet- en technologieconcern groeide op jaarbasis met 45 procent tot ruim 33.600. Het in 2004 opgerichte Facebook heeft veel mensen aangenomen voor scherper toezicht op content. Eerder dit jaar had het bedrijf ook nog te maken met een groot privacyschandaal.

Op Wall Street werden de resultaten gemengd ontvangen. De winst viel hoger uit dan verwacht, maar de omzet viel analisten en beleggers tegen. In eerste instantie ging het aandeel Facebook in de handel nabeurs in New York stevig omlaag, maar later trok de koers weer aan.